Fuerte choque en la General Paz: ocho heridos, personas atrapadas y operativo aéreo del SAME

El choque ocurrió en la zona de Villa Lugano, dejó ocho heridos y un amplio operativo de emergencia. El SAME intervino con helicóptero para evacuar a un hombre.

Un grave accidente de tránsito se produjo este domingo por la mañana en la avenida General Paz, a la altura de Villa Lugano, donde ocho personas resultaron heridas. Además, producto de la violencia del choque entre dos autos y un utilitario, varias personas quedaron atrapadas dentro de los vehículos, lo que obligó a la intervención del SAME aéreo.

El siniestro ocurrió cerca de las 7 de la mañana, sobre la avenida Fernández de la Cruz, en sentido hacia el Puente La Noria. Como consecuencia del fuerte impacto, seis hombres y dos mujeres sufrieron heridas de distinta consideración. Uno de ellos fue trasladado en el helicóptero por politraumatismos graves.

Si bien aún se desconoce con precisión cómo se produjo el choque, todo habría comenzado cuando un Ford Fiesta quedó detenido cerca de la banquina. Ante esa situación, el conductor del utilitario descendió para ayudar a empujarlo.

Fuerte choque en la General Paz en Villa Lugano TN Cómo se produjo el choque en la General Paz En ese momento, un tercer vehículo, un Fiat Siena, impactó contra los dos autos y embistió al hombre que estaba empujando el Fiesta. Debido a la gravedad de las heridas, el SAME debió montar un operativo especial para trasladarlo de urgencia en helicóptero.

En las imágenes difundidas se observa el frente de una Kangoo con severos daños y el parabrisas destruido, mientras que otro de los autos terminó con la parte trasera completamente compactada, lo que provocó que algunas personas quedaran atrapadas en los asientos traseros. Los Bomberos lograron liberarlas mediante el uso de herramientas hidráulicas.