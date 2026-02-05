Brutal accidente: un colectivo con más de 10 pasajeros chocó contra autos estacionados en Caballito

Un colectivo de la línea 76 protagonizó un violento accidente en el barrio porteño de Caballito durante la madrugada de este jueves.

Un fuerte accidente de tránsito generó alarma entre los vecinos de Caballito en las primeras horas de este jueves, cuando un colectivo de la línea 76, con más de diez pasajeros a bordo, perdió el control e impactó contra un contenedor de basura en Donato Álvarez al 500, en el límite con el barrio de Flores, a pocos metros del cruce con las vías del ferrocarril Sarmiento.

Así ocurrió el fuerte impacto accidente X Según las primeras informaciones, el ómnibus circulaba por la zona cuando embistió de lleno el tacho de residuos, que fue arrastrado hasta la vereda por la fuerza del impacto. Tras ese primer choque, el colectivo continuó su marcha descontrolada y colisionó contra al menos dos autos que estaban estacionados, provocando un choque en cadena y serios daños materiales.

Toda la secuencia fue captada por cámaras de seguridad del barrio, cuyas imágenes muestran el momento exacto en que el colectivo se sube a la vereda y embiste los vehículos, generando una escena de alto impacto que rápidamente se viralizó entre los vecinos.

El chofer del colectivo fue asistido en el lugar por personal del SAME y trasladado de urgencia a un hospital cercano con politraumatismos. De acuerdo con fuentes oficiales, no se registraron otros heridos, pese a que la unidad transportaba a más de diez pasajeros en el momento del siniestro.