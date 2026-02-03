Accidente fatal en San Carlos: un hombre oriundo de Brasil murió tras volcar en ruta 40

El accidente ocurrió este martes por la tarde en Pareditas. La acompañante sufrió politraumatismos y fue asistida en el lugar.

Un trágico accidente vial se registró este martes por la tarde en el departamento de San Carlos, Valle de Uco, cuando una camioneta volcó sobre la Ruta Nacional 40 y su conductor perdió la vida en el lugar.

Según el parte policial del Ministerio de Seguridad de Mendoza, el hecho ocurrió alrededor de las 19.30 en el kilómetro 3253, en la zona de Pareditas. El vehículo involucrado fue una Mitsubishi L200, con dominio de Brasil, que circulaba de sur a norte.

Investigan las causas del trágico accidente Por causas que se investigan, el conductor perdió el dominio del rodado, se despistó y volcó, quedando con las ruedas hacia arriba en la banquina del costado oeste de la calzada.

accidente valle de uco1 El accidente ocurrió en el kilómetro 3253 de la Ruta 40, en Pareditas. Prensa Ministerio de Seguridad El conductor, de 55 años, era oriundo de Brasil. El deceso fue constatado por el doctor Claudio Meller, matrícula 8654. En tanto su acompañante, de 53 años, también con domicilio en Brasil, sufrió politraumatismos y recibió atención médica en el lugar.