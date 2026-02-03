Murió ahogada una niña de 2 años que vacacionaba junto a su familia en Mendoza

La pequeña fue asistida por personal de emergencias, pero los médicos constataron su fallecimiento en el lugar.

La tragedia ocurrió en una vivienda ubicada en el departamento de Luján de Cuyo (foto ilustrativa).

Un trágico episodio conmocionó este martes por la tarde al departamento de Luján de Cuyo, en Mendoza, cuando una niña de apenas dos años perdió la vida luego de caer a una pileta en una vivienda alquilada por su familia.

Según el parte policial, el hecho ocurrió alrededor de las 16:46 en una casa ubicada en la intersección de las calles Almirante Brown y Guardia Vieja. Un llamado a la línea de emergencias alertó que la menor se encontraba sin respirar y que familiares le practicaban maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

La familia se encontraba de vacaciones en Mendoza Efectivos policiales se desplazaron al lugar y constataron que la vivienda era alquilada por un grupo familiar oriundo de la provincia de Buenos Aires, integrado por dos adultos y cinco menores, quienes se encontraban en Mendoza desde el 20 de enero.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó al domicilio y continuó con las maniobras de reanimación. La niña estaba inconsciente y con pulso débil, pero pese a los esfuerzos médicos no logró ser estabilizada, y su fallecimiento fue constatado por el doctor Gabriel Dasmi.