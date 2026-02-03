Un policía embistió a una ciclista: dio positivo de marihuana y lo echaron de la fuerza

La ciclista herida está fuera de peligro, pero el policía fue apartado de la fuerza tras el choque y quedó imputado por lesiones culposas.

Un efectivo de la Policía protagonizó este lunes un accidente vial en Bahía Blanca al embestir con un patrullero a una ciclista.

Un efectivo de la Policía Bonaerense protagonizó este lunes un accidente vial en Bahía Blanca al embestir con un patrullero a una ciclista. Tras el siniestro, los controles determinaron que el agente conducía luego de haber consumido marihuana, por lo que fue inmediatamente apartado de sus funciones.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Piedrabuena y Brickman. El uniformado, identificado como Alejandro Lobos, fue sometido a un test de drogas que arrojó resultado positivo para cannabis, mientras que el control de alcoholemia dio negativo, según informaron medios locales.

Como consecuencia del impacto, la ciclista —María de los Ángeles Sinchi, de 22 años— cayó al asfalto y sufrió un fuerte golpe en uno de sus hombros. Personal de Bomberos de Ingeniero White y una ambulancia acudieron al lugar y dispusieron su traslado al Hospital Privado Doctor Raúl Matera, donde fue asistida y se constató que se encuentra fuera de peligro.

El policía fue apartado de la fuerza La causa quedó en manos del fiscal Cristian Aguilar, titular de la UFIJ Nº1, quien inició una investigación por el delito de lesiones culposas. En paralelo, se avanzó con medidas administrativas contra el efectivo involucrado.

Desde la Policía Federal se gestionó la desafección del Comando de Patrullas del agente, quien debió entregar su arma reglamentaria, el uniforme y la placa. Además, la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense abrió un sumario para evaluar su conducta.