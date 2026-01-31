Quilmes: una policía atropelló a un ladrón que se había metido en la autopista para robar
El hecho ocurrió en la localidad de Don Bosco, partido de Quilmes. El presunto delincuente está internado con heridas de gravedad.
Un impactante hecho ocurrió en la localidad de Don Bosco, partido de Quilmes, cuando un ladrón intentó cometer un robo en plena Autopista Acceso Sudeste y una policía que pasaba con su auto lo atropelló. Según se informó, el presunto delincuente está internado con heridas de gravedad.
El episodio quedó registrado por una cámara de seguridad ubicada en la zona cercana a un puente peatonal. En las imágenes se observa a un hombre que ingresa de manera repentina a la cinta asfáltica desde el margen derecho e intentó interceptar a un motociclista que circulaba entre varios vehículos para robarle.
Te Podría Interesar
Frente a esto, el motociclista realizó un desplazamiento hacia su izquierda para evitar el contacto. En ese instante, un automóvil Ford Ka de color negro, que avanzaba por el carril, impactó de frente contra el individuo que había ingresado a la calzada.
Mirá el video del impactante episodio que ocurrió en Quilmes
Como consecuencia del choque, el hombre salió despedido y cayó sobre el asfalto. El registro visual permitió advertir la magnitud del impacto. El presunto cómplice, que se encontraba en las inmediaciones, no resultó lesionado y logró retirarse del lugar.
Así fue el operativo que se realizó luego del suceso
La conductora del vehículo involucrado, una mujer que se desempeña como personal policial y se trasladaba en su auto particular, dio aviso inmediato a las autoridades. Minutos después arribaron efectivos policiales, quienes aseguraron la zona, tomaron declaración a testigos presenciales y recopilaron imágenes del sistema de monitoreo municipal.
Una ambulancia del servicio de emergencias trasladó al herido al hospital Iriarte de Quilmes, donde quedó internado bajo custodia policial con diagnóstico de lesiones graves. Tras el análisis de las pruebas recolectadas, se dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5 de Quilmes, cuyo titular ordenó la detención del sospechoso.
La conductora del Ford Ka prestó declaración testimonial y no se dispusieron medidas restrictivas en su contra. No obstante, el vehículo fue secuestrado para las pericias correspondientes. La causa fue caratulada como tentativa de robo y lesiones culposas, con intervención de la Comisaría Quilmes 2ª.