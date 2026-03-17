Beneficio judicial: el exfiscal federal de Delitos Sexuales condenado por violación saldrá a la calle

A mediados de 2021, tras un largo juicio político con varias instancias, Julio César Castro, el ex titular de la Fiscalía Federal Especializada en Delitos Sexuales , fue condenado por violar a su expareja en un marco de violencia de género. Este martes, a menos de dos años de cumplir su pena, el condenado recibió el beneficio de salidas transitorias.

La decisión fue tomada por los jueces de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional , Gustavo Bruzzone y Pablo Jantus , quienes respaldaron el dictamen del Juzgado Nacional de Ejecución Penal N° 3 al considerar que el reclamo de la Fiscalía no contaba con fundamentos para dar marcha atrás con la liberación parcial de Castro.

Así las cosas, el exfiscal podrá abandonar la Colonia Penal de Ezeiza por salidas de hasta 24 horas, teniendo como límite un total de 48 horas por mes. Todo bajo la supervisión de su hija. Además, el personal del órgano técnico criminológico, ente que fue clave para que Castro obtenga este beneficio, planteó la posibilidad de que el condenado pueda acceder a la libertad condicional.

Castro fue condenado a seis años y seis meses de prisión efectiva tras ser encontrado culpable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado en dos ocasiones y lesiones leves agravadas, cometidos a la misma persona, su expareja.

La primera vejación ocurrió en octubre de 2016, hecho que volvió a repetirse en enero del año siguiente. Por el lado de las lesiones que Castro causó sobre su víctima, la primera tuvo lugar apenas un mes después de la violación inicial, y finalmente, el último caso de violencia fue perpetrado en marzo de 2017.

Todos estos hechos fueron denunciados por ese mismo año, dando inicio así al proceso judicial que dio con su encarcelación en junio de 2021.

El pedido de la víctima del exfiscal

Cinco años pasaron, y en abril de 2025 se dictó el primer fallo que dejaba al exfiscal contra Delitos Sexuales tener salidas transitorias. Ante esta posibilidad, la víctima de los abusos y lesiones presentó un reclamo ante el juez Axel López exigiendo ser notificada en tiempo real sobre cada decisión que afectara la libertad de su agresor.

Según la presentación, la mujer necesita conocer con exactitud los días y horarios en que Castro se encuentra fuera de la cárcel para poder adoptar medidas de cuidado personal.