Tragedia: cayó el portón de una gomería, aplastó a una persona y murió en el lugar
Esta mañana, se cayó el portón de una gomería de Almagro y una persona murió. Las autoridades intentan determinar cómo ocurrió la tragedia.
Este jueves, una tragedia sacudió al barrio porteño de Almagro. Cerca de las 10 de la mañana, se cayó el portón de una gomería, aplastando a un hombre que se encontraba en el interior del local. Desafortunadamente, la víctima murió en el lugar.
De acuerdo con lo trascendido, el hecho ocurrió esta mañana en una gomería ubicada en Avenida Córdoba, entre Billinghurst y Mario Bravo, en el barrio de Almagro. La víctima, de la que aún no se revela la identidad, tenía 73 años.
Al ser notificados, los Bomberos de la Ciudad acudieron al lugar para asistir a la víctima, que se encontraba en el interior de la gomería en el momento del incidente. Los efectivos lograron sacar a la persona debajo del portón y, luego, personal del SAME intentó reanimarlo. Pese a los esfuerzos de los profesionales, los médicos del SAME constataron el fallecimiento del hombre mayor de edad en el lugar.
Pasadas las 10 de la mañana, los efectivos policiales iniciaron un operativo en la zona, con el fin de intentar determinar qué pasó con el portón que se cayó y produjo la muerte de una persona. En ese contexto, se cortó el tránsito de la Avenida Córdoba entre Billinghurst y Mario Bravo, para que los oficiales pudieran trabajar en la toma de muestras y la realización de análisis.