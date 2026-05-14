Tragedia: cayó el portón de una gomería, aplastó a una persona y murió en el lugar

Esta mañana, se cayó el portón de una gomería de Almagro y una persona murió. Las autoridades intentan determinar cómo ocurrió la tragedia.

Personal del SAME intentó reanimar a la víctima, antes de constatar su fallecimiento en el lugar.

Este jueves, una tragedia sacudió al barrio porteño de Almagro. Cerca de las 10 de la mañana, se cayó el portón de una gomería, aplastando a un hombre que se encontraba en el interior del local. Desafortunadamente, la víctima murió en el lugar.

De acuerdo con lo trascendido, el hecho ocurrió esta mañana en una gomería ubicada en Avenida Córdoba, entre Billinghurst y Mario Bravo, en el barrio de Almagro. La víctima, de la que aún no se revela la identidad, tenía 73 años.

Se cayó un portón en Almagro. Se cayó un portón en una gomería de Almagro. X @rominawinner

Al ser notificados, los Bomberos de la Ciudad acudieron al lugar para asistir a la víctima, que se encontraba en el interior de la gomería en el momento del incidente. Los efectivos lograron sacar a la persona debajo del portón y, luego, personal del SAME intentó reanimarlo. Pese a los esfuerzos de los profesionales, los médicos del SAME constataron el fallecimiento del hombre mayor de edad en el lugar.

Se cayó un portón en una gomería de Almagro. Así quedó el portón que se cayó en Almagro. X @bagliettoc