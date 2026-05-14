Fuerte Apache: megaoperativo con más de 500 policías tras una feroz guerra de bandas narco

Efectivos de la Bonaerense y Gendarmería desembarcaron en el Fuerte Apache tras un tiroteo que dejó tres heridos la semana pasada. Hay 14 búnkeres allanados.

El megaoperativo se desplegó para detener la escalada de violencia en el Fuerte Apache.

Desde la madrugada de este jueves, el barrio conocido como Fuerte Apache, en el partido de Tres de Febrero, fue el escenario de un despliegue de seguridad masivo, con el objetivo de desarticular los puntos de venta de droga y frenar la escalada de violencia armada en los últimos días.

Los detalles del megaoperativo: cientos de efectivos, un helicóptero y más La magnitud de la intervención policial responde a la peligrosidad de la zona y la resistencia de las organizaciones criminales que operan en los nudos del complejo habitacional.

Por esto, se dispuso la acción de más de 500 policías de la Provincia de Buenos Aires junto a personal de Gendarmería Nacional y 30 móviles terrestres y apoyo aéreo constante mediante un helicóptero que sobrevuela los monoblocks para evitar fugas por los techos.

Así se llevaron adelante unos 14 allanamientos simultáneos en puntos identificados como búnkeres de comercialización de estupefacientes.

El conflicto que desató la intervención El megaoperativo fue ordenado tras un violento enfrentamiento ocurrido el jueves pasado, vinculado a la disputa territorial entre dos bandas narco donde se registraron más de 30 disparos en distintos sectores del barrio.