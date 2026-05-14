Detuvieron a una docente por robarle la tarjeta a una colega y gastar cientos de miles de pesos

La docente sustrajo la tarjeta de la cartera de su compañera, realizó compras en diversos comercios y luego la devolvió para ocultar el delito.

La docente quedó detenida por el robo de la tarjeta de su colega. También la escuela analiza despedirla.

Un inusual caso de inseguridad ocurrió dentro de una escuela privada de Oberá, Misiones. Una docente de 33 años, fue detenida tras ser señalada como la autora de una maniobra de robo y defraudación contra una compañera de trabajo. Le robó su tarjeta y gastó más de $300.000. Fue detenida luego de que el registro bancario destapara el crimen.

La estafa comenzó el pasado 5 de mayo, pero no fue descubierta hasta que la víctima, una joven de 25 años, revisó su cuenta de home banking. Ahí, la denunciante detectó tres transacciones que no había realizado: una carga de combustible, compras en un supermercado y gastos en un comercio local.

En total, las operaciones sumaban más de $300.000 (desglosados en montos de $226.000, $62.000 y $21.000 aproximadamente).

Investigación y detención de la docente La denuncia movilizó a personal de la Policía de Misiones y especialistas en cibercrimen, quienes recolectaron las filmaciones de los comercios donde se utilizó la tarjeta. En los videos se observaba claramente a la colega de la víctima realizando las compras en horarios coincidentes con los registros bancarios.

Tras su captura, la mujer quedó recluida en la Seccional Segunda de Oberá, a disposición del Juzgado de Instrucción N°1.