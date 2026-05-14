Alarmante: un pasajero quiso volar desde Tucumán hasta Buenos Aires con un arma cargada en la mochila

El hecho ocurrió en el aeropuerto internacional Benjamín Matienzo, Tucumán. El hombre intentó abordar un vuelo de JetSmart.

El hombre tenía pensado volar desde Tucumán en un avión de JetSmart.

En las últimas horas, se supo de la detención de un hombre en el aeropuerto internacional Benjamín Matienzo, Tucumán, luego de que intentara abordar un vuelo de JetSmart con destino a Buenos Aires con un arma de fuego cargada en su mochila.

Según se informó, el arma fue detectada durante la inspección del equipaje de mano del pasajero, lo que motivó una intervención inmediata de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Al constatar que se trataba de una pistola cargada, los agentes procedieron a la detención del sospechoso. La noticia despertó alarmas entre los pasajeros rápidamente.