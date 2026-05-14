Alarmante: un pasajero quiso volar desde Tucumán hasta Buenos Aires con un arma cargada en la mochila
El hecho ocurrió en el aeropuerto internacional Benjamín Matienzo, Tucumán. El hombre intentó abordar un vuelo de JetSmart.
En las últimas horas, se supo de la detención de un hombre en el aeropuerto internacional Benjamín Matienzo, Tucumán, luego de que intentara abordar un vuelo de JetSmart con destino a Buenos Aires con un arma de fuego cargada en su mochila.
Según se informó, el arma fue detectada durante la inspección del equipaje de mano del pasajero, lo que motivó una intervención inmediata de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Al constatar que se trataba de una pistola cargada, los agentes procedieron a la detención del sospechoso. La noticia despertó alarmas entre los pasajeros rápidamente.
Cómo reaccionó el hombre que intentó subirse al vuelo
El hombre, cuya identidad no trascendió, manifestó que no sabía que llevaba el arma en su mochila. No obstante, quedó a disposición de la Justicia mientras se avanza con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.