Tragedia en Tucumán: un niño cayó de su bicicleta y tiene muerte cerebral

El grave accidente que sufrió el fin de semana Benjamín Olariaga, un niño de 12 años que cayó de su bicicleta mientras recorría las sendas de Horco Molle, conmocionó a la comunidad de Tucumán este fin de semana. Pero este jueves, mientras el menor permanece internado en estado crítico en el Hospital del Niño Jesús, se confirmó el peor diagnóstico.

Los médicos informaron que el niño sufrió muerte cerebral producto de un severo traumatismo craneal. Según explicó la jefa de terapia intensiva, Silvia Olivera, Benjamín ingresó derivado desde el CAPS Carrillo con un traumatismo encéfalo craneano grave y debió ser intervenido de urgencia por el equipo de neurocirugía.

“Hubo un sangrado masivo y pérdida de masa encefálica”, detalló la profesional durante una conferencia de prensa junto a la directora del hospital, Inés Gramajo.

Tras la operación, Benjamín quedó internado en terapia intensiva con asistencia respiratoria y monitoreo permanente. Los médicos le colocaron un catéter para controlar la presión intracraneana, aunque el cuadro neurológico se agravó con el paso de las horas.

“A pesar de la medicación, los valores se volvieron refractarios y no respondían al tratamiento”, indicó Olivera. El deterioro progresivo derivó finalmente en un cuadro de descerebración y posterior muerte encefálica.

Desde el centro de salud aclararon que el niño continúa conectado a soporte respiratorio hasta que se produzca el cese definitivo de la actividad cardíaca y remarcaron el acompañamiento brindado a la familia durante todo el proceso.

Trágico accidente en bicicleta

El accidente ocurrió en uno de los circuitos recreativos de Horco Molle, donde el menor perdió el control de la bicicleta y sufrió la caída. A partir de lo sucedido, familiares y allegados reclamaron mayores controles y medidas de seguridad en la zona.

La prima del niño, Victoria Guerrero, difundió un mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales. “Ingresó en bicicleta siendo menor de edad, sin guía, sin grupo y sin protección. Nadie lo vio, nadie lo detuvo, nadie controló”, expresó.

El planteo abrió nuevamente el debate sobre la falta de supervisión, señalización y prevención en sectores utilizados para actividades al aire libre.

“No responsabilizamos a una institución en particular, pero sí pedimos controles y concientización para que ningún niño ni adolescente vuelva a pasar por algo así”, sostuvo la joven.