Milagro: con muerte cerebral y sepelio en curso, gracias a un bache recuperó su vida
Una mujer con muerte cerebral era trasladada mientras se organizaba su sepelio. Un inesperado bache provocó el "milagro" de que "resucitara".
Lo consideran un hecho divino : una mujer de India tenía muerte cerebral y, según sus familiares, trámites para su sepelio ya encaminados, cuando un acontecimiento inesperado, tachado como "milagro" la devolvió al mundo de los vivos y recobró su conocimiento. Ahora, está en vías de recuperación.
El hecho sucedió cuando Vineeta Shukla era llevada en una ambulancia, cuyo conductor no observó la presencia de un bache. La potente sacudida sobre la paciente provocó que recobrara su vida, tal como han publicado medios de India.
Sucedió en la ciudad de Pilibhit, donde había sido diagnosticada con muerte cerebral y prácticamente nulas posibilidades de sobrevida. Su marido, llamado Kuldeep Kumar Shukla, estaba llevándola a su casa para que transitara allí sus últimas horas.
Entonces, se dio el milagro, cuando la ambulancia, en uno de los muchos baches de las calles, sufrió una fuerte sacudida y, con ella, la paciente.
El milagro de Vineeta en India
Cuenta ahora el marido: "estábamos preparando su sepelio. No respiraba bien y su corazón estaba muy débil. Cuando la ambulancia se halló con un gran bache, hubo una sacudida violenta".
Luego de eso, notó que Vineeta ahora respiraba normalmente: "fue un milagro. Llamé en seguida a mi familia y les dije que no siguieran con la organización del funeral", completó.
Finalmente Vineeta, docente universitaria, fue regresada al hospital, donde se recuperó. Ahora, ha vuelto a su hogar y puede hablar y disfrutar de los suyos.