Milagro: con muerte cerebral y sepelio en curso, gracias a un bache recuperó su vida

El hecho sucedió cuando Vineeta Shukla era llevada en una ambulancia, cuyo conductor no observó la presencia de un bache . La potente sacudida sobre la paciente provocó que recobrara su vida, tal como han publicado medios de India .

Sucedió en la ciudad de Pilibhit, donde había sido diagnosticada con muerte cerebral y prácticamente nulas posibilidades de sobrevida. Su marido, llamado Kuldeep Kumar Shukla, estaba llevándola a su casa para que transitara allí sus últimas horas.

Entonces, se dio el milagro, cuando la ambulancia, en uno de los muchos baches de las calles, sufrió una fuerte sacudida y, con ella, la paciente.

#Pilibhit , #UttarPradesh - Vineeta Shukla was being taken home-- after a hospital in Bareilly discharged her saying there was no hope of her survival. Suddenly ambulance hit a pothole on the highway and she 'got back her breath' back. pic.twitter.com/cTEaHMkr1R

Cuenta ahora el marido: "estábamos preparando su sepelio. No respiraba bien y su corazón estaba muy débil. Cuando la ambulancia se halló con un gran bache, hubo una sacudida violenta".

Luego de eso, notó que Vineeta ahora respiraba normalmente: "fue un milagro. Llamé en seguida a mi familia y les dije que no siguieran con la organización del funeral", completó.

Vineeta Shukla En India, Vineeta, protagonista del "milagro", es docente universitaria. Foto Researchgate

Finalmente Vineeta, docente universitaria, fue regresada al hospital, donde se recuperó. Ahora, ha vuelto a su hogar y puede hablar y disfrutar de los suyos.