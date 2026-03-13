Tremenda noche de ataques entre Ucrania y Rusia: volaron 300 drones militares

Ucrania y Rusia destruyen cerca de 300 drones en una nueva noche de intercambio de ataques aéreos en muchas regiones de ambos países.

Los drones de Rusia y de Ucrania no dejan de volar por las noches en suelo enemigo. Foto: Efe.

Las autoridades de Ucrania y Rusia han anunciado este viernes la destrucción de cerca de 300 drones en su respuesta a los ataques cruzados durante las últimas horas como parte de la guerra desatada en febrero de 2022 a raíz de la orden de invasión de territorio ucraniano firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

La Fuerza Aérea de Ucrania ha afirmado en un comunicado publicado a través de redes sociales que los sistemas de defensa aérea han derribado 117 de los 126 drones lanzados por Rusia, que ha disparado además un misil balístico de tipo 'Iskander'.

"Un misil balístico y ocho drones han impactado en siete ubicaciones, mientras que los restos de aparatos derribados han caído en cinco puntos", ha manifestado, sin dar detalles sobre posibles víctimas o daños materiales.

"El ataque continúa, dado que hay múltiples drones enemigos en el espacio aéreo", ha advertido.

Por su parte, el Gobierno de Rusia ha destacado que durante las últimas horas han sido interceptados 186 drones ucranianos, incluidos 80 sobre la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, un paso no reconocido por la comunidad internacional.