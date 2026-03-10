La guerra entre Rusia y Ucrania no se detiene: nuevos ataques con drones

Ucrania anuncia el derribo de más de 120 drones en una nueva oleada de ataques del Ejército de Rusia

Las autoridades de Ucrania han anunciado este martes el derribo de más de 120 drones lanzados por Rusia durante las últimas horas, en una nueva oleada nocturna de ataques en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

La Fuerza Aérea de Ucrania ha subrayado en un comunicado que las tropas rusas lanzaron 137 aparatos aéreos no tripulados contra el país y ha dicho que 122 fueron interceptados, mientras que doce han impactado en diez ubicaciones no especificadas.

Asimismo, ha apuntado que también se han registrado impactos de "fragmentos de drones derribados" en otros diez puntos del país, sin dar informaciones sobre víctimas o daños. "El ataque continúa, ya que hay numerosos drones enemigos en el espacio aéreo", ha alertado.

En este sentido, el gobernador de la provincia de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, ha confirmado que al menos diez personas han resultado heridas durante las últimas horas a causa de estos ataques, que han dejado daños en un "edificio administrativo" y varios rascacielos en Dnipró.

drones ucranianos ala fija efe tropas ucranianas Ucrania Rusia recibió ataques de Ucrania con drones de ala fija, capaces de volar más lejos. Foto Efe EFE Rusia también recibe drones de Ucrania Por su parte, el Gobierno de Rusia ha destacado este mismo martes que sus sistemas de defensa aérea "han interceptado y destruido 17 aparatos aéreos no tripulados de Ucrania" durante las últimas horas, sin pronunciarse sobre posibles víctimas,