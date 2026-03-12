Fuerte ataque de Rusia a Ucrania con drones militares: muere una adolescente

Según las fuerzas ucranianas, ha muerto una adolescente tras un ataque con drones de Rusia contra Chernígov, región de Ucrania.

Al menos una menor ha muerto este jueves en un ataque con drones lanzado por el Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Chernígov, según han denunciado los servicios de emergencia de Ucrania, que han afirmado que los padres del fallecido han resultado heridos.

El Servicio Estatal de Emergencias (SES) ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que el aparato ha impactado en un edificio residencial en la localidad de Koriukiv, antes de detallar que la fallecida es una adolescente nacida en 2010.

"Sus padres han resultado heridos y se encuentran hospitalizados", ha subrayado el SES, que ha especificado que psicólogos del organismo "han atendido a seis personas" y ha agregado que los equipos de emergencia lograron ya extinguir el incendio desatado tras el ataque.

civiles Ucrania ucranianos drones efe Los ataques con drones de Rusia y de Ucrania han matado a cientos de civiles en suelo ucraniano. Foto Efe EFE Ucrania denuncia a Rusia La Fuerza Aérea ucraniana ha apuntado que Rusia ha lanzado 94 drones contra el país durante las últimas horas y ha agregado que 77 han sido interceptados.