Los beneficios económicos y diplomáticos que Rusia obtiene con la guerra de Irán

Los presidentes de Rusia e Irán han mantenido dos conversaciones telefónicas en una semana.

Mientras Estados Unidos e Israel continúan sus ataques en el país persa, el presidente ruso, Vladimir Putin , se presenta como un pacificador internacional.

Al fin y al cabo, fue el líder del Kremlin quien ordenó la invasión a gran escala de Rusia contra una nación soberana e independiente en 2022.

En aquel entonces, la Asamblea General de la ONU condenó la invasión de Ucrania al considerarla una violación de la Carta de las Naciones Unidas.

Y mientras pide "una rápida desescalada y una resolución política" del conflicto iraní, Moscú continúa su guerra de desgaste contra Ucrania.

Putin se ofrece como mediador

Moscú tiene un acuerdo de Asociación Estratégica Integral con Irán. Esta misma semana, Putin reafirmó el "apoyo inquebrantable" del Kremlin a Teherán.

Sin embargo, esta asociación estratégica dista mucho de ser un tratado de defensa mutua. En su lugar, Moscú se ha ofrecido a mediar en el conflicto.

En la conversación telefónica del lunes con el presidente estadounidense Donald Trump, según el Kremlin, Putin "expresó varias ideas para una rápida resolución diplomática del conflicto con Irán, basadas, entre otras cosas, en contactos con líderes de los países del Golfo, el presidente iraní y dirigentes de otros países".

Para Rusia es una forma de fortalecer su imagen en el Golfo y en Oriente Medio, y presentarse como una potencia influyente.

También es una oportunidad para profundizar su relación con Washington.

El Kremlin desea mantener una buena relación de trabajo con Trump. Considera que sus vínculos con su administración son beneficiosos para los objetivos bélicos de Moscú en Ucrania.

Esto explica por qué el presidente ruso ha evitado criticar a su homólogo estadounidense, tanto en privado como en público, por la guerra en Irán.

"Él quiere ser útil", declaró Trump el lunes tras su conversación telefónica con Putin.

"Le dije: 'Podrías ser más útil si terminas la guerra entre Ucrania y Rusia. Eso sería más útil'", agregó.

Getty Images Putin y el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, el pasado noviembre.

El petróleo y las sanciones

Sin embargo, mientras el Kremlin pide una "desescalada" en Irán, el conflicto ofrece otras oportunidades para Moscú.

Entre ellas, oportunidades económicas.

El reciente aumento de los precios mundiales del petróleo da un impulso muy necesario a los ingresos del gobierno ruso y, si los precios se mantienen altos durante un período prolongado, ayudará a Rusia a seguir financiando su guerra contra Ucrania.

Getty Images La influencia de la guerra en Irán sobre los precios del petróleo es una carta para Putin.

El presupuesto federal de Rusia se sustentaba en la exportación de petróleo a US$59 por barril.

En los últimos meses, los precios del petróleo habían caído. Esta semana el crudo subió con fuerza hasta casi US$120 por barril. Desde entonces ha vuelto a bajar, aunque los precios del petróleo se mantienen muy por encima de los US$59.

Además, Trump ha sugerido que Estados Unidos levantará las sanciones relacionadas con el petróleo a "algunos países" para aliviar la escasez causada por la guerra con Irán.

Si se rebajan las sanciones petroleras a Rusia, Moscú podría obtener una ganancia financiera aún mayor. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que esto sería un "duro golpe" para Kyiv e instó a Trump a no hacerlo.

La edición de este martes del periódico pro-Kremlin Komsomolskaya Pravda se mostró optimista.

"El alto precio del petróleo es una razón para que (Occidente) levante las sanciones", titulaba su portada.

Aunque el Kremlin no esté criticando al presidente estadounidense, algunos periódicos rusos sí han arremetido duramente contra Trump y la guerra en Irán.

"El 'presidente de la paz' simplemente ha perdido la cabeza", afirmó en su edición del martes el periódico Moskovsky Komsomolets.

Y agregó: "El emperador está desnudo. O, mejor dicho, ha perdido la cordura".

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC