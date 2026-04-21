Balearon a un menor de 15 años en Ciudad para robarle la bicicleta

El hecho ocurrió en la madrugada de este martes en la calle Perú, de la Ciudad de Mendoza.

Un menor de 15 años fue baleado durante un robo este martes en la madrugada en la Ciudad de Mendoza. Actualmente el adolescente se encuentra internado en el Hospital Lagomaggiore.

Según el informe policial, el hecho ocurrió a las 5:30 de este martes en la calle Perú, a pocos metros del supermercado Coto. El adolescente ingresó al Hospital Carrillo con un impacto de bala en su pie izquierdo con orificio de entrada y salida. Luego fue trasladado al Lagomaggiore para mejor atención.

La víctima expresó que venía en su bicicleta por calle Perú, en dirección al norte, cuando dos sujetos armados lo atacaron. Los delincuentes le robaron su movilidad y antes de escapar, uno de ellos le disparó en el pie.