Un bebé de 2 años dio positivo de cocaína tras pasar el fin de semana con su padre

En la ciudad de Rosario, un bebé de apenas dos años fue internado tras detectarse la presencia de cocaína en su organismo, luego de haber permanecido bajo el cuidado de su padre biológico durante el último fin de semana. De acuerdo con la madre del niño, sospecha que el hombre lo drogó para que "se calmara".

“Me lo trajo sin ropa, solo con el pañal, y parecía recién bañado porque estaba frío. Además, lloraba, estaba apagado, como perdido y también agresivo. No quería que lo tocara nadie y él no es así, siempre está feliz”, relató este lunes en diálogo con El Tres.

A raíz de estos comportamientos, la mujer lo llevó al Hospital de Niños Zona Norte, donde se comprobó que el menor portaba en su cuerpo este estupefaciente. Los profesionales de la salud realizaron exámenes clínicos y un análisis de orina que confirmó la intoxicación por cocaína.

El menor quedó bajo asistencia médica para monitorear su evolución neurológica y cardíaca, dadas las graves complicaciones que el consumo de cocaína genera en organismos en desarrollo.

Tras conocer el estado del menor, la madre apuntó directamente contra su expareja, quien según sus palabras, es consumidor habitual de sustancias. Además, sostuvo que el hombre se quejó de no haber podido dormir debido a que el bebé estaba inquieto. Bajo esa premisa, la hipótesis es que le habría suministrado la droga para forzar su descanso.

De esta manera, la denuncia fue radicada en la Seccional 9° de Rosario. La madre exige la detención inmediata: "Quiero que pague por lo que hizo, que lo metan preso", concluyó. Según medios locales, la Justicia rosarina y los organismos de protección de la niñez ya han tomado intervención para evaluar la situación de riesgo y determinar las responsabilidades penales del padre, cuya conducta podría encuadrarse en delitos graves contra la salud y la integridad del menor.