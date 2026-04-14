Abandono y esquizofrenia: todo lo que se sabe de la bebé muerto en la Universidad de La Plata

Desde que en la mañana del lunes se dio con el hallazgo del cuerpo de una bebé de dos meses en un predio de la Universidad Nacional de La Plata , la capital bonaerense no sale de la conmoción. Se detuvo a su madre, Camila De Viggiano Rojas , quien presenta un grave historial psicológico. Además, trascendieron los resultados de la autopsia.

La tragedia comenzó a gestarse el domingo. El padre y el abuelo de la menor radicaron una denuncia por averiguación de paradero tras perder de vista a Camila y a la beba mientras se dirigían al Hospital de Niños de La Plata . Sin embargo, a partir del seguimiento de cámaras de seguridad, se conoció poco después que Camila subió a un colectivo de línea, en el cual llegó a donde finalmente fue encontrado el cadáver de Mía.

Tras comprobarse esto, la Policía Federal Argentina (PFA) logró detener a la mamá de la menor.

Camila De Viggiano Rojas (32) , de nacionalidad chilena, es paciente psiquiátrica con un diagnóstico previo de esquizofrenia . Un dato central de la investigación revela un factor de riesgo crítico. Es que la mujer había interrumpido su medicación debido a las recomendaciones médicas habituales durante el embarazo y el periodo de lactancia para no afectar a la bebé.

Esto tomaría más peso, al conocer que la principal hipótesis de la investigación sostendría que el hecho ocurrió durante un posible brote o crisis relacionado con su diagnóstico.

Tras su detención, De Viggiano no se encuentra en una celda común, sino internada en un centro médico psiquiátrico bajo custodia policial.

Qué reveló la autopsia de la bebé

Los resultados preliminares de la autopsia realizada en la Morgue Policial arrojaron los primeros indicios para comenzar a esclarecer cómo murió Mía.

En primera instancia, se conoció que su fallecimiento habría sido provocado por una insuficiencia cardiorrespiratoria aguda. Sin embargo, sostienen que el cuerpo no presentaba signos evidentes de violencia mecánica, lo que descartaría un ataque por parte de la mujer u otra persona a la menor.

Así, a falta de informes más precisos, el casual de la muerte se estaría encaminando a circunstancias ligadas al abandono en el lugar.

El cambio en la jurisdicción

Aunque inicialmente intervino el juez federal Alejo Ramos Padilla debido a que el hallazgo ocurrió en terrenos de la universidad (jurisdicción federal), el magistrado se declaró incompetente en las últimas horas.

Ramos Padilla sostuvo que el hecho "no afecta intereses del Estado Nacional" y que la competencia federal debe ser restrictiva. Por lo tanto, el expediente regresó al fuero de instrucción platense bajo la tutela de la fiscal Virginia Bravo, quien ahora investiga el caso caratulado como homicidio agravado por el vínculo.