Macabro hallazgo en La Plata: encontraron a una bebé sin vida en un predio de la Universidad

Una bebé fue hallada muerta este lunes por la mañana en una obra en construcción ubicada entre las calles 48 y 116, dentro de un predio perteneciente a la Universidad Nacional de La Plata .

El hallazgo fue realizado por un grupo de obreros que llegó al predio al comenzar su jornada laboral. Según se informó, fueron ellos quienes vieron el cuerpo de la bebé y dieron aviso a las autoridades. Poco después, efectivos de la Policía Federal Argentina se presentaron en el lugar.

Tras el descubrimiento, se desplegó un operativo en la zona con participación de oficiales del Comando de Patrullas, de la Guardia Urbana y de médicos del SAME. Al arribar al lugar, los profesionales constataron el fallecimiento de la bebé pese a los intentos por reanimarla.

Los primeros datos de la investigación indican que la víctima tendría entre tres y cuatro meses. También señalaron que se encontraba bajo el cuidado de su madre , cuyo nombre es Camila.

La bebé fue hallada en una obra en construcción ubicada entre las calles 48 y 116 de La Plata.

Fuentes del caso contaron a La Buena Info que la mujer había sido reportada como desaparecida durante el fin de semana y que la denuncia por averiguación de paradero había sido radicada en la Comisaría Quinta de La Plata.

Asimismo, informaron que las autoridades lograron localizar a madre después de un operativo que incluyó el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, además de la recolección de testimonios. Tras ello, la mujer quedó a resguardo para ser evaluada.

De acuerdo con esas mismas fuentes, la madre sería paciente psiquiátrica. En ese contexto, todo indica que es inimputable debido al cuadro psiquiátrico que atraviesa, según señalaron los investigadores.

El terreno donde fue hallado el cuerpo pertenece a la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Plata. La causa quedó a cargo del juez federal Alejo Ramos Padilla. El expediente fue caratulado como averiguación de causales de muerte, una figura que en esta etapa apunta a establecer las circunstancias del hecho y a reunir los elementos necesarios para precisar qué sucedió.