Un alumno llevó un arma a la escuela y sus papás fueron avisados horas después

El hecho sucedió en una escuela privada de Lisandro Olmos, La Plata. Los padres del alumno cuestionaron la demora en comunicar el episodio.

Un alumno ingresó con un elemento compatible con un arma a una escuela de La Plata, generando alarma.

Un alumno asistió armado a una escuela de La Plata y generó alarma entre docentes, estudiantes y padres. El hecho ocurrió en el Colegio Emanuel, ubicado en la localidad de Lisandro Olmos, y tomó estado público luego de que las familias cuestionaran la demora en la comunicación oficial por parte de la institución.

Según informó el establecimiento educativo mediante un comunicado, el alumno ingresó al turno mañana con un “elemento compatible con un arma de fuego”, situación que fue detectada y abordada rápidamente dentro de la escuela.

Desde la Cooperativa de Trabajo Colegio Emanuel LTDA señalaron que el caso estuvo vinculado al “incumplimiento de las normas de convivencia y seguridad escolar” y remarcaron que se activaron los protocolos correspondientes apenas se tomó conocimiento de lo sucedido.

Malestar de los padres del alumno Sin embargo, algunos padres manifestaron su malestar debido a que la notificación formal llegó recién varias horas más tarde. “Ingresó un estudiante armado y nos avisaron cerca de las 16”, expresó el padre de un alumno, cuestionando la tardanza en informar el episodio.

Tras el hecho intervino el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 junto con efectivos policiales y autoridades educativas de la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP), quienes supervisaron las actuaciones realizadas dentro de la institución.