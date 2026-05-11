El pedido de Tadeo García Zalazar a los padres tras las amenazas en las escuelas

A casi un mes de la primera amenaza de tiroteo en una escuela de Las Heras, hecho que luego se repitió en cientos de establecimientos educativos en todo el territorio provincial, el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar , destacó que las amenazas "han bajado" y que no son un fenómeno exclusivo de Mendoza.

Durante su paso por la Fiesta de la Ganadería, en el departamento de General Alvear, el ministro afirmó que los protocolos aplicados desde el Gobierno dieron resultados. En ese sentido, destacó que las amenazas bajaron por "intervenciones firmes, certeras y coordinadas entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Seguridad y Justicia y el Ministerio Público Fiscal, que es de quien dependen los fiscales y los jueces contravencionales". Según lo explicado por el funcionario, en Mendoza se activaron "más de 320 protocolos" vinculados a las pintadas amenazantes en instituciones educativas.

Pese a controlar la situación, García Zalazar expuso que el problema no radicaba sólo en la pintada, que podría ser o no "una broma de adolescentes", sino que luego "se replicaban mensajes en las redes sociales". Mensajes que, según indicó, "atentaban contra la convivencia escolar". En esa línea, detalló que la ola de amenazas obligó "a actualizar y mejorar muchos de los protocolos que estaban vigentes".

Casi un mes luego de la ola de amenazas, el ministro especificó que actualmente hay 16 personas mayores de 16 años imputadas. Además, también hay otras 32 causas a padres de adolescentes menores de 16 años, quienes deben responder por las acciones de sus hijos. "Insisto: no eran simples pintadas, sino que después, generalmente apoyados en redes sociales, daban un mensaje de odio para con la comunidad no sólo educativa, sino en general", dijo el ministro.

Para controlar la proliferación de ese tipo de mensajes, García Zalazar contó que desde el Gobierno trabajaron en conjunto con "las empresas de las redes sociales", que accedieron a ""bajar más de mil publicaciones" que incitaban "a situaciones de conflicto en las escuelas".

A la hora de analizar el hecho, el ministro aseveró que no fue algo que pasó sólo en Mendoza, sino que fue "un fenómeno nacional y latinoamericano". En esa línea, aseguró "lugares como Chile, Brasil, México o Uruguay tuvieron también esta misma ola de acciones que responden a lo que se denominan desafíos virales".

Para García Zalazar, lo primero que había que hacer era asegurar que la escuela "siga siendo un área o una zona de convivencia". Con esa premisa en primer lugar, el siguiente paso era hacer que "los padres abren con sus hijos" ya que no se trató de una situación aislada. Sobre esto último, el funcionario explicó que muchos de los chicos lo hacían "de manera sistemática". Ante este panorama, el ministro le pidió a los padres de los alumnos que "se involucren con la educación de sus hijos, que hablen. La escuela de 8 a 13 puede hacer algunas cosas, pero fuera del horario escolar es necesario que los padres estén atentos en qué redes sociales están sus hijos, qué mensaje transmiten y que ayuden para mejorar la convivencia escolar".

Qué sanciones podrían recibir los imputados por las pintadas amenazantes

Sobre las personas imputadas tras las pintadas, García Zalazar explicó que de momento no se ha aplicado ninguna multa y que serán los jueces los que deberán decidir "si la penalización es multa, trabajo comunitario o algún otro tipo de sanción que es la que prevé la ley".