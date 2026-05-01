Tras las amenazas de tiroteo en las escuelas, García Zalazar hizo un especial pedido

Las alarmas se encendieron en Mendoza luego de que en más de 200 escuelas aparecieran pintadas con amenazas de tiroteos . Rápidamente, la Dirección General de Escuelas (DGE) actuó y aplicó protocolos para frenar la escalada de violencia.

Si bien las amenazas aún persisten en algunas escuelas de la provincia, los protocolos y las sanciones parecen haber sido efectivos. En ese contexto, Tadeo García Zalazar , ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, volvió a apelar a la responsabilidad parental.

"Afortunadamente, en Mendoza los protocolos se aplicaron y dieron resultado. Tratamos de trabajar en lo preventivo, pero cuando ocurren estas situaciones es importante actuar. Trabajamos rápidamente en conjunto con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público Fiscal y los protocolos dieron resultado", aseguró en diálogo con MDZ Radio el ministro de Educación.

Además, García Zalazar recordó las sanciones que aplicaron tanto a los estudiantes como a los padres: "Hubo sanciones para quienes difundieron ese mensaje y para quienes querían generar incertidumbre, caos", añadió.

En esta línea, el funcionario apeló nuevamente a la responsabilidad parental. Tal como se hizo el año pasado que se aplicó el Código de Contravenciones ante casos de bullying, en esta oportunidad también se sancionó a padres.

Ahora, desde la DGE llaman a trabajar en la prevención, más allá de las actividades que puedan realizar las escuelas. "El primer criterio del Gobierno provincial es apelar a la responsabilidad parental. Los padres tienen que hablar con sus hijos, ver en qué redes sociales están y tomar nota de lo que publican", dijo.

Grupos digitales de violencia armada

El fenómeno de las amenazas es global. Las pintadas no solo se vieron en cientos de escuelas de Argentina, sino también de Latinoamérica. Lo preocupante, resaltaron, es que muchos de los jóvenes implicados están en grupos internacionales que promueven la violencia armada,

"Trabajamos con las redes sociales y pedimos bajar más de 1.000 publicaciones de Mendoza que incitaban a la violencia, al uso de armas. Los padres tienen que ver esto, saber y hablar con sus hijos. Ese contenido no solo no es positivo, sino que genera daño en sus hijos y en sus compañeros", concluyó García Zalazar.

En conjunto al pedido de responsabilidad parental, el ministro de Educación recordó que Mendoza está en la segunda fase del protocolo que incluye la citación a los padres para firmar un acta que los hace responsables por falsas amenazas y obliga a responder económicamente.

También confirmó que continúan las capacitaciones y talleres en las escuelas secundarias, para orientar ante este tipo de situaciones y explicar qué está bien y qué no.