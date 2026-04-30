El fraude online en la era de la inteligencia artificial agéntica

Un informe advierte que los agentes de inteligencia artificial ya despiertan interés en la Dark Web y obligan a reforzar la seguridad.

Según el informe The Emerging Agentic Enterprise: How Leaders Must Navigate a New Age of AI, de la consultora estratégica Boston Consulting Group (BCG) y el MIT Sloan Management Review, la adopción de la inteligencia artificial agéntica (agentic AI) avanza a una velocidad sin precedentes, superando a la IA tradicional y generativa.

En menos de dos años, el 35% de las compañías ya está explorando su uso y otro 44% prevé implementarla en el corto plazo. En el caso del comercio online, los agentes de inteligencia artificial (IA), que pueden comprar y vender de forma automática, se vislumbran como el próximo gran paso (que ya está ocurriendo) que transformará la forma en que comerciamos en internet. Los agentes de compras impulsados por IA (sistemas autónomos capaces de iniciar, adaptar y ejecutar tareas complejas sin supervisión humana) prometen transa cciones más rápidas e inteligentes. Pero donde hay innovación, también surge (y muy rápidamente) el fraude, redefiniendo el panorama de las amenazas cibernéticas. Según un informe de Visa, la mención a los “Agentes de IA” en las publicaciones de comunidades de la Dark Web creció un 450% en seis meses, mostrando el fuerte interés que esta tecnología tiene entre los delincuentes digitales.

IA 22 En menos de dos años, el 35% de las compañías ya está explorando su uso y otro 44% prevé implementarla en el corto plazo. Archivo.

Los agentes de inteligencia artificial, actúan de forma automática Al eliminar las barreras tradicionales que supone el factor humano, los agentes de IA abren la puerta al fraude a una escala y sofisticación antes inimaginables. Lo que antes requería equipos coordinados de estafadores expertos ahora puede ser ejecutado por una sola persona, automatizando los flujos de trabajo necesarios para diseñar y desplegar fraudes, creando rápidamente infraestructuras criminales convincentes con mayor eficacia y “ganancias” para los estafadores. La escala y velocidad de estas amenazas presentan desafíos únicos, que requieren una preparación específica. Los sistemas tradicionales de detección de fraude fueron diseñados para identificar patrones que las acciones humanas construyen a lo largo del tiempo. Sin embargo, gracias a la IA agéntica, los estafadores pueden lanzar miles de operaciones específicas en minutos, refinarlas continuamente y adaptarse instantáneamente a las medidas de detección, volviendo obsoletos a muchos de los indicadores tradicionales de fraude.

Ante esta realidad, las empresas deben enfocarse en salvaguardar tres puntos críticos: acceso a datos internos, capacidad para comunicarse externamente y exposición a entradas no confiables. La mayoría de los agentes requieren estos tres atributos para funcionar eficazmente. Se trata de características indispensables para que los agentes funcionen pero que, a la vez, son altamente explotables por parte de los cibercriminales de formas para las que los marcos de seguridad tradicionales nunca fueron diseñados. En consecuencia, el desafío radica en encontrar el equilibrio entre la utilidad de los agentes y los riesgos de seguridad que traen aparejados.