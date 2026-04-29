La inteligencia artificial recreó a los perros de Paw Patrol en la vida real y el resultado es adorable
La inteligencia artificial recreó la imagen de los Paw Patrol como perros reales y el resultado sorprende a sus pequeños fans.
La inteligencia artificial no solo sirve para estudiar o trabajar. También puede dar lugar a momentos de pura diversión, y los fans de Paw Patrol lo demostraron. Con Nano Banana, el avanzado generador de imágenes de Google Gemini, recrearon a los perros más famosos de la televisión infantil en la vida real, con raza, pelaje y expresión incluidos. El resultado no pudo ser más tierno.
Los perros de la Patrulla Canina en la vida real
Cada personaje fue recreado según la raza que lo inspira en la serie animada:
- Chase apareció como un Pastor Alemán, fiel a su rol de perro policía dentro de la patrulla.
- Rubble fue recreado como un Bulldog Inglés, con toda la energía y el carácter del personaje.
- Skye tomó la forma de una Cockapoo, la mezcla de Cocker Spaniel y Caniche que define su aspecto delicado y juguetón.
- Everest se convirtió en un Husky Siberiano, la raza perfecta para la perrita de las nieves más aventurera de la patrulla.
Qué es Paw Patrol
Para quienes no la conocen, Paw Patrol o La Patrulla Canina es una serie animada canadiense creada en 2013 que se convirtió en un fenómeno global entre los más chicos. La historia sigue a Ryder, un niño de diez años, y a su equipo de perros rescatistas, cada uno con una habilidad y un vehículo especial. Juntos resuelven emergencias y protegen la ciudad de Adventure Bay. Con más de diez temporadas y su propia saga de películas, es una de las franquicias de animación infantil más exitosas del mundo.