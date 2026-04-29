La inteligencia artificial recreó a los perros de Paw Patrol en la vida real y el resultado es adorable

La inteligencia artificial no solo sirve para estudiar o trabajar. También puede dar lugar a momentos de pura diversión , y los fans de Paw Patrol lo demostraron. Con Nano Banana, el avanzado generador de imágenes de Google Gemini, recrearon a los perros más famosos de la televisión infantil en la vida real , con raza, pelaje y expresión incluidos. El resultado no pudo ser más tierno.

Qué es Paw Patrol

Para quienes no la conocen, Paw Patrol o La Patrulla Canina es una serie animada canadiense creada en 2013 que se convirtió en un fenómeno global entre los más chicos. La historia sigue a Ryder, un niño de diez años, y a su equipo de perros rescatistas, cada uno con una habilidad y un vehículo especial. Juntos resuelven emergencias y protegen la ciudad de Adventure Bay. Con más de diez temporadas y su propia saga de películas, es una de las franquicias de animación infantil más exitosas del mundo.