YouTube inicia pruebas de su nueva búsqueda inteligente basada en inteligencia artificial

Youtube comenzó a testear una nueva función para mejorar la experiencia del usuario. La búsqueda inteligente utiliza algoritmos avanzados para ofrecer respuestas guiadas. Este sistema integra fragmentos de video con explicaciones textuales para resolver dudas sobre recetas, viajes o tutoriales complejos de forma directa.

La herramienta recibe el nombre de " Ask YouTube ". Mediante esta opción, las personas pueden escribir preguntas naturales y obtener resultados organizados. Por ejemplo, si un usuario solicita un plan para un viaje de tres días entre dos ciudades, el sistema no solo devuelve una lista de videos. El asistente redacta una guía escrita y selecciona segmentos específicos de contenidos largos y cortos para complementar la información .

El proceso de interacción ocurre de manera conversacional. Una vez que el sistema entrega la primera respuesta, el usuario tiene la posibilidad de realizar preguntas de seguimiento. Si la consulta inicial trata sobre un destino turístico, la persona puede preguntar luego por lugares para tomar café en esa zona. La inteligencia artificial procesa el contexto previo y ajusta las nuevas sugerencias sin necesidad de repetir toda la información.

Youtube busca que esta utilidad facilite el descubrimiento de nuevos creadores. Al mostrar segmentos relevantes de videos con sus respectivos títulos y nombres de canales, el algoritmo ayuda a que el público llegue a cuentas que antes no conocía. Por el momento, la fase de prueba está limitada a suscriptores del servicio Premium en Estados Unidos que tengan más de 18 años. Los interesados deben activar la opción de forma manual mediante una dirección web específica proporcionada por la firma.

El avance de la inteligencia artificial en el ecosistema de Google

Este movimiento forma parte de una estrategia más amplia de la compañía para integrar soluciones digitales en todas sus herramientas. El año pasado, la empresa presentó un modo de consulta que admite preguntas de varias partes. Durante los últimos meses, sumó funciones para comparar precios de productos y navegar por la web de forma simultánea. También habilitó la función Canvas en Gemini para gestionar proyectos de escritura y código dentro del mismo entorno.

Ask-Youtube-search-box Ask Youtube: la función está disponible inicialmente para suscriptores de la versión Premium en Estados Unidos. Digital Trends

La plataforma de videos planea expandir esta herramienta a los usuarios que no pagan la suscripción mensual en el corto plazo. La intención es que la búsqueda inteligente sea una característica estándar para toda la base de personas registradas. Los especialistas del sector estiman que esta tecnología permitirá en el futuro incluir recomendaciones más precisas y, eventualmente, espacios para contenidos patrocinados que se ajusten mejor a lo que cada individuo busca.

La implementación de la inteligencia artificial en el buscador interno cambia la dinámica de consumo de contenido. Ya no se trata solo de encontrar un video, sino de obtener una solución integral a un problema o necesidad. El sistema analiza miles de horas de material para extraer el dato exacto que el usuario pide, lo que reduce el tiempo de navegación inútil y mejora la utilidad general del sitio.