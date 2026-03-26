Histórico: Meta y YouTube culpables de dañar la salud mental de una menor

Por primera vez en la historia, un jurado estadounidense declaró culpables a Meta y Youtube de perjudicar la salud mental de una menor de edad.

Un jurado del Tribunal Superior de Los Ángeles declaró este miércoles culpables a Meta y YouTube de perjudicar la salud mental de una menor. Las empresas deberán pagar 3 millones de dólares en concepto de indemnización por daños directos y otros perjuicios económicos. La demandante, hoy de 20 años, comenzó a usar YouTube a los 6 años e Instagram a los 11. Desde entonces dejó pasatiempos, desarrolló ansiedad, depresión y una obsesión con su apariencia física.

Meta y Youtube: por qué este fallo es histórico y qué significa Los abogados de la joven no discutieron si las redes eran la única causa del daño. Demostraron que Meta y Youtube sabían desde hace años que sus decisiones de diseño afectaban de forma especial a los cerebros en desarrollo y aun así priorizaron las métricas de negocio. Llevaron al juicio terapeutas, historiales médicos y registros de uso que mostraban cómo el tiempo en Instagram y YouTube agravaba la ansiedad y la depresión de forma paralela y progresiva.

https://www.bbc.com/mundo/articles/c62j769d2xpo El presidente y jefe ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, declaró en el juicio. Reuters Las herramientas en el banquillo fueron concretas: el scroll infinito, la reproducción automática de videos, las notificaciones de retorno y los sistemas de métricas que alimentan la comparación social. No son accidentes de diseño. Son decisiones tomadas para maximizar el tiempo dentro de la plataforma. Por primera vez, un jurado las trató como algo más cercano al tabaco o a los opioides.