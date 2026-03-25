De turista a acusada de racismo: la cronología del caso Agostina Páez que todo argentino debe ver

Un gesto duró segundos. El proceso judicial, 70 días. Agostina Páez , abogada de 29 años oriunda de Santiago del Estero , quedó retenida en Río de Janeiro desde el 14 de enero acusada de injuria racial, con una pena que podía llegar a 15 años de prisión. Estaba de vacaciones con amigas cuando todo cambió. Acá la cronología de este caso de racismo .

El altercado ocurrió en un bar del barrio de Ipanema, tras una discusión con mozos por una cuenta mal cobrada. Uno de los empleados grabó el momento en que Agostina Páez hizo un gesto imitando a un mono. El video se viralizó en horas y derivó en tres denuncias penales por injuria racial. Brasil tiene una de las legislaciones antirracistas más duras del mundo.

Al día siguiente del incidente, Agostina Páez recibió un mensaje supuestamente de la policía solicitando sus datos personales, sus vuelos y su lugar de alojamiento. En ese momento, ella aún no entendía la gravedad de lo que había ocurrido. Para Brasil, el racismo no es una falta: es un delito imprescriptible.

El Ministerio Público del Estado de Río de Janeiro oficializó la denuncia contra Páez por delitos racistas y pidió su prisión preventiva, argumentando riesgo de fuga. También señaló que había reiterado los comentarios ofensivos incluso después de ser advertida sobre las posibles consecuencias legales.

Páez fue trasladada a la sede de la comisaría 11° de Rocinha de la Policía Civil de Río de Janeiro, luego de que la Justicia ordenara su prisión preventiva. Salió ese mismo día, pero con tobillera electrónica y prohibición de abandonar Brasil. Su pasaporte fue confiscado.

Febrero y marzo — El encierro y la crisis

El padre de Agostina, Mariano Páez, viajó a Brasil para acompañarla y describió su estado como "una depresión profunda". "Ni a mí me contesta el celular por dos o tres días porque no se levanta de la cama", reveló. La joven era atendida por psicólogos y psiquiatras.

10 de marzo — Cambio de abogada y de estrategia

Agostina Páez revocó el poder a su abogado anterior por diferencias en la estrategia y contrató a Carla Junqueira. La nueva defensa abandonó la negación de los hechos. "Ella lo hizo, se equivocó y cometió un delito", declaró Junqueira públicamente. Un giro total que cambió el rumbo del proceso.

11 de marzo — El video de disculpas en Instagram

Agostina Páez publicó un video en Instagram con el siguiente mensaje: "Hola, soy Agostina Páez, acusada de racismo en Brasil por una reacción muy grave que he tenido. Por eso, ahora quiero pedir disculpas públicamente". Reconoció que se había informado sobre el racismo estructural en Brasil y asumió su responsabilidad.

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24 de marzo — El juicio y el desenlace

Durante la audiencia en el Tribunal Penal N°37 de Río de Janeiro, la fiscalía redujo el pedido de condena de tres delitos a uno. La pena mínima podría compensarse con servicios comunitarios y pago de resarcimiento a las víctimas. La fiscalía pidió que Agostina Páez indemnice con cerca de 50.000 dólares a cada una.

Al salir de la audiencia, Agostina Páez dijo: "Me siento aliviada, pero hasta que no esté en Argentina no voy a estar en paz". Sus abogados confirmaron que en pocos días podrá volver a casa, una vez que el juez firme la resolución final.

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El dato que no se puede ignorar

El caso se suma a los 13.440 procesos pendientes de juicio por hechos similares que enfrenta el Poder Judicial brasileño. El racismo en Brasil es imprescriptible desde la Constitución de 1988. No hay fianza posible. No hay negociación. Hay condena.