Netflix: esta película guarda un oscuro misterio

Cuando nada parece lo que no es. Así es esta película de Netflix. Descubre el secreto que esconde esta ciudad.

El peligro no siempre se ve. A veces tiene jardines prolijos, vecinos amables y una vida sin problemas. Esta película de Netflix arranca con una pareja que vive en Victory, una comunidad de los años 50. Los hombres trabajan en un proyecto secreto. Las mujeres cuidan el hogar. Todo parece perfecto hasta que Alice empieza a notar que algo no cierra.

Qué hace que esta película sea tan difícil de soltar En la historia hay tensión desde el principio. Hay detalles pequeños, conversaciones que no terminan bien y escenas que generan incomodidad sin explicar por qué. Todo parece bello y ordenado. Esa belleza es exactamente lo que hace más perturbador lo que Alice va encontrando debajo de la superficie.

netflix El punto de quiebre llega cuando Alice enfrenta a Jack y lo mata al golpearlo con un vaso. Ese acto tiene consecuencias en dos planos al mismo tiempo. Su muerte dentro de Victory implica su muerte fuera de ella también. El filme no explica ese mecanismo por completo, y esa decisión genera debate entre quienes la ven.