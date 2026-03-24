Netflix estrenó la serie de acción perfecta para maratonear: tiene pocos capítulos y mucho suspenso

Netflix estrenó la segunda temporada de Furias, la serie de acción francesa protagonizada por Lina El Arabi y Marina Foïs. Se trata de una propuesta cargada de acción y suspenso que explora las redes del crimen organizado en París y, gracias a su corta duración, resulta ideal para maratonear.

La serie sigue a Lyna, quien continúa su búsqueda de la verdad y la venganza tras la muerte de su padre. En el proceso, se adentra en el mundo criminal parisino y descubre la figura de la “Furie”, encargada de mantener el equilibrio entre las distintas organizaciones delictivas de la ciudad.

furias El estreno de Netflix. Netflix. En esta nueva temporada, Lyna y Selma se vinculan con un grupo paramilitar que gana poder dentro del crimen organizado. Al mismo tiempo, la protagonista acepta trabajar como agente encubierta para la policía. Su misión es infiltrarse en la organización para desmantelarla desde adentro, una decisión que mantiene en secreto incluso para Selma.

El estreno fue bien recibido por el público, que destacó un tono más intenso y visceral respecto a la primera entrega. Las secuencias de acción fueron uno de los puntos más valorados, con escenas centradas en la lucha de poder y un ritmo más ágil y directo.