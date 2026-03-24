Netflix: el thriller español de seis capítulos que te mantendrá en vilo y te dejará atónito

En Netflix hay muchas opciones para entretenerse y series para maratonear. Una de ellas es un thriller psicológico de seis capítulos que ha logrado cautivar a toda la audiencia. El silencio es ideal para no levantarse del sofá hasta el final.

“Sergio no ha dicho una sola palabra desde que asesinó a sus padres hace seis años. Ahora una psiquiatra busca descubrir lo que sucedió llevando a cabo una retorcida investigación”, señala la sinopsis de la plataforma de streaming .

La propuesta de la serie es una mezcla inquietante de misterio, incomodidad y relato psicológico que mantiene al espectador en un estado de sospecha permanente desde el primer capítulo.

La historia gira en torno a Sergio Ciscar, un joven que sale de prisión tras cumplir seis años de condena por el parricidio de sus padres, cometido cuando aún era menor de edad.

En esta serie el verdadero misterio no es solo el crimen, sino su conducta posterior: Sergio ha optado por el mutismo absoluto. No da explicaciones, no pide perdón y no ha vuelto a pronunciar palabra. Ese vacío verbal es lo que motoriza la serie.

serie La serie mantiene la tensión hasta el final. Fuente: Netflix.

Para la Justicia este personaje es un cabo suelto. A través de un experimento de vigilancia poco ético una psiquiatra lo observa las 24 horas para descifrar su silencio.

Con una estructura de apenas seis episodios, la miniserie se aleja de los rellenos innecesarios. Su ritmo es vertiginoso y se apoya en una atmósfera cargada de tensión y manipulación. "El Silencio" no solo busca entretener, sino que explora fibras sensibles como: la obsesión clínica por la mente criminal, la violencia heredada y la delgada línea entre la observación y la violación de la intimidad.