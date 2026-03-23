La película de acción de Netflix que te lleva directo a los 90 y no te suelta
Acción sin pausa, tensión real y un ritmo que no baja. Esta película está en Netflix y dura menos de dos horas.
"Interceptor" es una película de acción que te engancha desde el primer minuto. Una base militar remota, un ataque coordinado y una sola mujer para detenerlo todo. Está en Netflix y dura menos de dos horas. Te lleva directo a la década de los noventa.
El estilo de acción que recuerda a una era dorada del cine
La capitana J.J. Collins está al mando de una estación remota de interceptores de misiles en medio del océano. Un grupo armado toma el control de otras bases del sistema en un ataque coordinado. Ella queda sola, con recursos limitados y con 16 misiles nucleares apuntando a ciudades de Estados Unidos. Tiene que detenerlos. Eso es todo. Y con eso alcanza.
"Interceptor" no tiene efectos recargados. Tiene peleas y una protagonista que resuelve los problemas con entrenamiento. Es el esquema clásico de películas como "Duro de matar" o "Bajo el fuego": un solo personaje, un solo lugar, un solo objetivo.
La protagonista
Elsa Pataky interpreta a la capitana Collins y carga con casi cada escena del film. Su personaje tiene historia previa de abuso institucional dentro del Ejército, lo que le da un peso dramático que va más allá de los golpes. No es solo una figura de acción: tiene motivaciones claras y una rabia contenida que hace que cada decisión en pantalla tenga sentido.