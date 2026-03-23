Netflix: el thriller británico para maratonear que crea una atmósfera de tensión asfixiante

Netflix tiene en su catálogo una serie de seis episodios ideal para maratonear y no levantarse del sofá.

En Netflix, hay opciones para todos los gustos. En su catálogo tiene una miniserie del año 2018 que la rompe y es ideal para maratonear. Bodyguard (Guardaespaldas) es una producción británica, un thriller político que tiene récord de visualización.

Netflix: de qué se trata “Luego de ayudar a impedir un atentado, un veterano de guerra recibe la orden de proteger a la ministra que impulsó el conflicto en el que luchó”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming.

thriller Netflix la rompe con esta serie. Fuente: IA Gemini. La historia gira en torno a Davi Budd, que es un veterano de guerra que regresó a casa con un trastorno de estrés postraumático no tratado y eso lo convertirá en un hombre emocionalmente fragmentado.

La vida de este personaje se complicará cuando es asignado como Oficial de Protección Especial para la ministra del Interior, Julia Montague. La mujer es una política ambiciosa que representa todo lo que Budd detesta. Ella fue una de las impulsoras de los conflictos bélicos donde él luchó y donde perdió a los amigos cercanos.

La serie fue creada y escrita por Jed Mercurio. En el Reino Unido logró una audiencia muy alta alcanzando cifras de visualización realmente increíbles.