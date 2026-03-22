Acción y más acción en Netflix: esta película es ideal
Esta película de Netflix tiene todo lo que necesita una noche de cine en casa: acción, tensión y una protagonista que no para.
Se llama "Detonantes". Dura una hora y 46 minutos. No tiene tiempo muerto. Desde la primera escena, esta película de Netflix te arrastra con mucha acción: una agente de élite de las Fuerzas Especiales vuelve a su ciudad natal tras la muerte repentina de su padre. Lo que encuentra no es solo un duelo familiar.
Qué tiene esta película que la hace difícil de apagar
Jessica Alba interpreta a una mujer entrenada para situaciones extremas que de pronto tiene que hacerse cargo del bar de su padre. El contraste entre su mundo anterior y ese regreso al hogar es lo que le da fuerza a la historia. Hay acción, pero también drama, decisiones difíciles y suspenso.
"Detonantes" entra en la categoría de esas películas que se ven de un tirón. Tiene el ritmo que Netflix sabe construir para retener al usuario en pantalla con una historia atrapante.