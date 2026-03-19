Esta película de Netflix dura 90 minutos y da una vuelta desquiciada

Esta película de terror en Netflix divide al público y crea una inquietante tensión que no baja en ningún momento.

"Clinical" está en Netflix y sigue dando de qué hablar años después de su estreno. Una psiquiatra con trauma sin resolver, un paciente desfigurado y una frontera cada vez más borrosa entre lo real y lo imaginado. El resultado es una película que no da respiro y tiene una vuelta final que parte en dos al público.

Netflix: una psiquiatra rota que intenta salvar a otro La Dra. Jane Mathis sobrevivió a un ataque brutal. Volvió a trabajar demasiado pronto. Cuando acepta tratar a Alex, un joven con el rostro destrozado tras un accidente, las visiones del pasado empiezan a mezclarse con el presente.

netflix El mérito de la película es que no separa el terror del trauma. Cada alucinación de Jane tiene lógica clínica. La directora Alistair Legrand construye la tensión desde adentro, no desde el susto fácil. Eso la hace más perturbadora.