Netflix: esta película coreana te perturba como ninguna

Esta película te atrapa desde los primeros segundos. "La 8a Noche" es un thriller coreano de Netflix que arranca 2.500 años atrás, cuando un monstruo intentó abrir una puerta entre el mundo humano y el infierno. Buda lo detuvo arrancándole sus dos ojos: uno negro y uno rojo. Eran la fuente de su poder. Separados y sellados, durmieron durante milenios. Hasta ahora.

Un espíritu, ocho noches y las puertas del infierno: así es el terror de esta película El sello se rompe y el ojo rojo comienza a saltar de cuerpo en cuerpo. Elige víctimas con características específicas, las posee durante horas y las abandona muertas. Su objetivo es reunirse con el ojo negro antes de que terminen ocho noches. Si lo logra, la destrucción que Buda detuvo hace 2.500 años se reanuda sin freno posible.

netflix El monje protagonista, interpretado por Lee Sung-min, recibe la misión de detener al espíritu antes de la octava noche. Carga un hacha ritual en una mano y un rosario budista en la otra. La película fue dirigida por Kim Tae-hyung y estrenada en Netflix en 2021. En su primera semana entró al top 10 de más de 15 países.