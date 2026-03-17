Netflix: si viste El juego del calamar y no sabes qué ver, esta serie se las trae
Esta serie coreana de Netflix se parece a El juego del calamar en tensión y crítica social. No la dejes pasar.
"The 8 Show" tiene ocho participantes atrapados en un edificio de ocho pisos, un juego de supervivencia con dinero de por medio y una tensión que no baja en ningún episodio. Esta serie de Netflix engancha desde el primer minuto. Son ocho episodios. El director es Han Jae-rim, uno de los nombres más respetados del cine coreano actual.
Un edificio, ocho personas y reglas que nadie entiende del todo en esta serie
Ocho personas entran a un edificio misterioso. Cada piso tiene condiciones distintas y quien vive en los pisos más altos tiene más privilegios. El dinero se acumula mientras el juego avanza, pero las reglas cambian y la tensión entre participantes crece sin pausa. La dinámica social se rompe rápido. Lo que empieza como una oportunidad se convierte en una trampa.
La serie no es una copia de El juego del calamar. Tiene su propia lógica, su propio ritmo y una crítica social más directa sobre las diferencias de clase. Cada piso representa un estrato económico distinto. Los de arriba comen mejor, tienen más espacio y más poder. Los de abajo sobreviven con lo mínimo. Esa estructura lo dice todo.