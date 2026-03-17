Netflix: si viste El juego del calamar y no sabes qué ver, esta serie se las trae

Esta serie coreana de Netflix se parece a El juego del calamar en tensión y crítica social. No la dejes pasar.

"The 8 Show" tiene ocho participantes atrapados en un edificio de ocho pisos, un juego de supervivencia con dinero de por medio y una tensión que no baja en ningún episodio. Esta serie de Netflix engancha desde el primer minuto. Son ocho episodios. El director es Han Jae-rim, uno de los nombres más respetados del cine coreano actual.

Un edificio, ocho personas y reglas que nadie entiende del todo en esta serie Ocho personas entran a un edificio misterioso. Cada piso tiene condiciones distintas y quien vive en los pisos más altos tiene más privilegios. El dinero se acumula mientras el juego avanza, pero las reglas cambian y la tensión entre participantes crece sin pausa. La dinámica social se rompe rápido. Lo que empieza como una oportunidad se convierte en una trampa.

netflix 2 La serie no es una copia de El juego del calamar. Tiene su propia lógica, su propio ritmo y una crítica social más directa sobre las diferencias de clase. Cada piso representa un estrato económico distinto. Los de arriba comen mejor, tienen más espacio y más poder. Los de abajo sobreviven con lo mínimo. Esa estructura lo dice todo.