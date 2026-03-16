Netflix: esta historia era una de las más esperadas

A pesar de las críticas, había que ver esta película que ahora llegó a Netflix. Las segundas partes no siempre funcionan. ¿Qué opinas?

Embed - Trailer Netflix El regreso sacude a los fans. El Guasón 2 llega a Netflix con una historia más intensa y extraña. Arthur Fleck vuelve al centro de una trama que mezcla amor, caos y música. La película retoma al personaje tras los disturbios que sacudieron Gotham y presenta una relación peligrosa nacida dentro de un hospital psiquiátrico.

Película del Guasón enamorado en Netflix Arthur Fleck ya no es solo un hombre aislado. Después de los hechos de la primera película, su figura quedó ligada al caos social que explotó en Gotham. El personaje vive ahora bajo vigilancia dentro de un hospital psiquiátrico. Allí intenta sobrevivir a sus propios pensamientos y al peso de su nueva identidad.

netflix En ese lugar aparece una figura que cambia todo. Harley Quinn entra en su vida como otra paciente del hospital. Entre ambos surge una conexión marcada por fantasías, música y obsesiones. La película da un giro dentro del cine basado en cómics. Hay un poco de drama psicológico con escenas musicales.