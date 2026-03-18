Huerta en otoño: las verduras que sí o sí tienes que sembrar

El otoño es una de las mejores épocas para sembrar. Las temperaturas frescas favorecen el crecimiento de muchas verduras y hortalizas.

Los buenos huerteros saben que el otoño, entre marzo y mayo, el suelo en Argentina ofrece condiciones perfectas para muchos cultivos. Las temperaturas bajan, las plagas disminuyen y las verduras de hoja crecen fuertes y sabrosas. No hace falta experiencia: solo ganas y tierra.

Qué sembrar en otoño Espinaca es la reina del otoño. Crece rápido, resiste el frío y produce hojas en apenas 40 días. En zonas templadas como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, se siembra directo en la tierra desde marzo. Riego moderado, dos veces por semana. Ideal para macetas grandes o canteros.

otoño Lechuga es otra favorita de la estación. Hay más de diez variedades aptas para el otoño. Criolla, mantecosa, francesa o romana: todas prosperan con temperaturas de entre 10 y 20 grados. Se puede sembrar en cajas de madera, baldes o directamente en el suelo con buena exposición al sol.

JARDÍN, HIDROPONÍA, CULTIVO, LECHUGA SHUTTERSTOCK Zanahoria necesita tierra suelta y profunda, sin piedras. Se siembra en otoño en el norte y centro del país. Tarda entre 70 y 90 días en estar lista. No tolera trasplante: va directo al suelo. Un dato: es una de las hortalizas más rentables en la huerta familiar por su bajo costo y alto rendimiento.

Ajo y cebolla son los dos bulbos del otoño por excelencia. El ajo se planta con dientes sueltos en abril o mayo. La cebolla, con semillas o plantines. Ambos necesitan sol pleno y riego escaso. En cuatro a seis meses, tenés producción propia lista para cosechar.