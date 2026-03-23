¿WiFi lento? El truco del papel aluminio explicado por expertos

Es posible mejorar la distribución de la señal de internet con este truco colocando aluminio en el modem, según los que saben.

Los que saben de trucos conocen uno para mejorar la conectividad de WiFi con materiales caseros. En este caso el uso de reflectores de aluminio se basa en la capacidad de los metales para bloquear y rebotar ondas de radio. Si bien no es una solución mágica, el router puede mejorar su función.

Al colocar papel de aluminio en el router el beneficio no es que habrá más señal en el hogar sino que se redistribuye la que ya existe. Al concentrar ondas en una sola dirección se debilita la cobertura del lado opuesto.

Esta técnica es muy útil en departamentos lineales, pero es poco efectiva en estructuras con muros muy densos. Se trata de un experimento de bajo costo y ejecución rápida que vale la pena intentar antes de realizar otros gastos mayores.

Estas son las funciones secretas de tu módem que nadie conocía y con las que podrás sacarle mayor provecho al que tenés en tu casa. Foto: Shutterstock Se puede mejorar la señal de WiFi con este truco. Foto: Shutterstock Paso a paso para mejorar la señal de WiFi Para mejorar la señal de internet, en primer lugar se desconecta el módem por seguridad. Luego se toma un rectángulo de aluminio de 20x30 cm y se dobla levemente curvo como un plato.

El paso siguiente es colocarlo fijo detrás de las antenas opuesto a la zona del objetivo. Usar apps como WiFi Analyzer antes y después para medir dBM y velocidad.