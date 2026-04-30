Para qué sirve poner una moneda en el router WiFi y por qué todos lo recomiendan

Un popular truco viral sugiere colocar una moneda sobre el router WiFi para mejorar la señal. Te contamos la verdad detrás de esta recomendación.

El truco de la moneda sobre el router se viralizó en redes. Fuente: IA Gemini.

En internet los trucos para mejorar la señal de WiFi nunca pasan de moda. El último en volverse viral es tan simple como llamativo: poner una moneda encima del router. La idea se propagó en redes sociales. Pero ¿realmente funciona o es otro mito tecnológico más?

Qué dice la teoría Quienes defienden el truco sostienen que la moneda actuaría como una especie de reflector o antena improvisada que redirige las ondas del WiFi hacia donde más se necesita. Suena lógico en teoría, pero el problema es que no funciona así en la práctica.

Las señales WiFi son ondas de radio que se propagan en múltiples direcciones de forma simultánea. Para modificarlas de manera útil se necesitan antenas diseñadas con medidas, formas y materiales específicos. Una moneda común no tiene ni el tamaño ni la geometría adecuada para lograr ese efecto. Es simplemente un objeto metálico sin ninguna propiedad técnica que le permita interactuar con las ondas de forma positiva.

ChatGPT Image 8 abr 2026, 07_41_04 a.m. Ubicar el router en un lugar alto y central, lejos de paredes gruesas y electrodomésticos, sí tiene impacto real en la calidad de la conexión. Imagen generada por la IA

El truco no solo no ayuda, puede perjudicar Lejos de mejorar la conexión, un objeto metálico mal ubicado sobre el router puede generar pequeñas interferencias o alterar la distribución de la señal de manera impredecible. En la mayoría de los casos el efecto es directamente imperceptible, pero en ningún escenario representa una mejora real.