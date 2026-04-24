El mito viral del router: qué pasa si ponés una moneda arriba ¿mejora el Wifi?

El WiFi suele fallar en el peor momento: una videollamada que se corta, una película que queda cargando o una habitación donde la señal directamente no llega. En ese escenario, las redes sociales se llenan de soluciones rápidas y caseras. Una de las más repetidas en los últimos días propone colocar una moneda sobre el router para mejorar la conexión.

La promesa parece simple: sin gastar dinero y con un objeto cotidiano, el internet del hogar podría funcionar mejor. Sin embargo, la explicación técnica va por otro lado.

La idea parte de una verdad a medias. Los metales pueden interactuar con las ondas de radio que utiliza el WiFi y, en ciertos contextos muy específicos, pueden reflejar o redirigir una señal. Pero una moneda no tiene el tamaño, la forma ni la ubicación adecuada para producir una mejora real en una red doméstica. Los routers trabajan principalmente en bandas como 2,4 GHz y 5 GHz, y un objeto metálico tan pequeño no alcanza para modificar de manera significativa la cobertura de una casa. Por eso, los especialistas coinciden en que el truco funciona más como mito viral que como solución técnica.

En algunos casos, la moneda puede tener un uso mucho más simple : sumar peso. Si el router es liviano y los cables lo mueven o lo dejan inestable, apoyar una moneda podría ayudar a que no se desplace. Pero eso no mejora la velocidad, no amplía el alcance de la señal ni reduce las zonas sin cobertura. Apenas actúa como una solución improvisada para mantener el equipo quieto. Incluso así, no es lo más recomendable, porque cualquier objeto sobre el dispositivo puede interferir con su ventilación.

El principal riesgo de apoyar objetos sobre el router es el calor. Estos equipos funcionan durante todo el día y necesitan liberar temperatura a través de sus ranuras de ventilación. Si se bloquea esa circulación de aire, el dispositivo puede calentarse más de lo necesario. El sobrecalentamiento puede provocar pérdida de rendimiento, cortes, reinicios inesperados y una menor vida útil del equipo. Empresas y sitios especializados recomiendan mantener el router en espacios abiertos, lejos de fuentes de calor, muebles cerrados o elementos que tapen sus salidas de aire.

router moneda Un truco viral. Fuente: IA Gemini.

También hay otro punto a tener en cuenta. Los objetos metálicos grandes, como heladeras, mesas de acero, estanterías o electrodomésticos, sí pueden bloquear, reflejar o absorber parte de la señal. Por eso, sumar metales cerca del router no es una buena estrategia. En el mejor de los casos, una moneda no hará diferencia. En el peor, si se acumulan objetos o se ubican mal, pueden empeorar la distribución de la red dentro del hogar.

Dónde conviene ubicar el router

Para mejorar el WiFi, lo más efectivo sigue siendo revisar dónde está instalado el router. La recomendación general es colocarlo en una zona central de la casa, elevado, visible y lejos del piso. También conviene evitar esquinas, placares, muebles cerrados, paredes gruesas, ventanas y lugares rodeados de objetos metálicos. Cuantos más obstáculos tenga que atravesar la señal, más débil llegará a los dispositivos.

La cocina tampoco es un buen lugar. Allí suelen convivir electrodomésticos, superficies metálicas y fuentes de calor. Además, algunos aparatos pueden generar interferencias. Lo mismo ocurre si el router queda escondido detrás del televisor o muy cerca de otros equipos electrónicos. Aunque muchas personas lo colocan donde resulta más cómodo o donde llega el cable del proveedor, moverlo unos metros puede marcar una diferencia visible en la estabilidad de la conexión.

Si la casa es grande o tiene paredes gruesas, una moneda no resolverá el problema. En esos casos, las alternativas más útiles son usar repetidores, sistemas WiFi mesh o puntos de acceso adicionales. Estas soluciones están diseñadas para ampliar la cobertura y distribuir mejor la señal, a diferencia de los trucos caseros que se viralizan sin pruebas sólidas. La conclusión es clara: no hace falta poner una moneda sobre el router. Para que el WiFi funcione mejor, conviene despejar el equipo, ubicarlo bien y evitar todo aquello que bloquee la señal o aumente la temperatura.