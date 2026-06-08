El cortisol alto deja señales en el cuerpo: lo que ocurre cuando el estrés dura demasiado tiempo

Ansiedad, cansancio y caída del cabello: las señales del cortisol elevado. Cada vez más personas sienten estos síntomas y el estrés aparece detrás.

Dormir ocho horas ya no alcanza para sentirse bien. Hay personas que se despiertan cansadas, viven con ansiedad, sienten hambre a toda hora o notan caída del cabello sin encontrar una explicación clara. En muchos casos, detrás de esos cambios está el cortisol alto, una hormona relacionada con el estrés.

Los síntomas del cortisol alto que afectan el cuerpo todos los días El cortisol cumple una función necesaria. Ayuda al organismo a reaccionar frente a situaciones de presión o peligro. El problema comienza cuando el estrés se vuelve parte de la rutina diaria. El cuerpo permanece en alerta constante y eso termina afectando el descanso, el estado de ánimo y hasta la salud física.

ESTRES

Muchas personas sienten agotamiento desde la mañana, incluso después de dormir varias horas. También aparecen irritabilidad, dificultad para concentrarse y problemas para relajarse. En algunos casos, el cuerpo responde con tensión muscular, dolores de cabeza o palpitaciones frecuentes durante momentos de ansiedad.

Otro síntoma habitual es el aumento de grasa abdominal. El cortisol elevado también está relacionado con antojos de azúcar y alimentos ultraprocesados. A eso se suman problemas digestivos, inflamación y sensación de hambre constante. El cabello y la piel también reflejan el impacto del estrés prolongado.