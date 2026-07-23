Lao-Tsé: "El fracaso es la base del éxito"

Lao-Tsé , el antiguo pensador chino asociado al taoísmo, nos dejó una profunda reflexión: “El fracaso es la base del éxito ”. Esta idea nos invita a reconsiderar cómo interpretamos las adversidades y los resultados inesperados, sugiriendo que pueden ser peldaños hacia el logro.

La noción no busca embellecer la derrota ni transformar cada caída en una lección automática. Existen fracasos que hieren, frustran y obligan a una pausa. No obstante, a menudo es después de fallar que surgen la información valiosa, la experiencia práctica y una perspectiva más clara sobre los aspectos que no funcionaron adecuadamente.

La frase circula en diversas versiones vinculadas a Lao-Tsé. En algunas traducciones, se desarrolla con una segunda parte que amplía el significado: el fracaso no solo sería el fundamento del éxito, sino también uno de los vehículos para alcanzarlo.

Esa distinción es crucial. No se trata de idealizar el error, sino de comprender que el éxito raramente se materializa sin intentos previos, tropiezos, ajustes de rumbo y momentos de incomodidad. Con frecuencia, aquello que no salió bien evidencia con mayor precisión dónde eran necesarios los correctivos.

El fracaso posee una connotación negativa porque se suele medir únicamente por el resultado inmediato. Si algo no prosperó, si se perdió una oportunidad o si una expectativa se vio defraudada, la lectura inicial tiende a ser desfavorable. Sin embargo, esta apreciación no siempre es completa.

El pensamiento de Lao-Tsé sigue vigente por su forma simple de observar los procesos, los errores y los cambios de la vida.

En ocasiones, el hecho de no alcanzar el objetivo impulsa a formular interrogantes que antes no surgían: ¿Qué se hizo incorrectamente? ¿Qué faltó? ¿Qué se daba por sentado sin serlo? ¿Qué parte del recorrido requería una preparación más exhaustiva? En este sentido, el fracaso puede ser un obstáculo, pero también una guía.

La máxima de Lao-Tsé resulta útil porque modifica el enfoque. El punto central no reside en glorificar la caída, sino en evitar quedarse estancado en ella. Una derrota puede convertirse en una carga pesada o en un punto de partida, dependiendo de las acciones subsiguientes.

Existen aprendizajes que no se obtienen desde la comodidad. Emergen cuando algo falla y nos obliga a revisar hábitos, decisiones o expectativas. Este proceso puede ser prolongado, pero a menudo deja una enseñanza más sólida que una victoria fácil.

Una enseñanza contra el miedo a equivocarse

En la vida cotidiana, el temor al fracaso puede ser más paralizante que el fracaso mismo. Muchas personas posponen decisiones, proyectos o conversaciones importantes por miedo a equivocarse. Esperan tener todo garantizado antes de comenzar, aunque esa seguridad rara vez se materializa.

La frase atribuida a Lao-Tsé propone una perspectiva diferente. Sugiere que el error no siempre está al margen del camino; a veces, forma parte intrínseca del mismo. La equivocación puede señalar un límite, pero también puede abrir una nueva posibilidad.

Esto aplica a un ámbito laboral, a una relación personal, a una meta individual o a una etapa que no se desarrolló según lo previsto. Nadie anhela fracasar, pero la mayoría de los procesos significativos incluyen algún momento de pérdida, duda o necesidad de corrección.

Quizás por eso la frase mantiene su vigencia. Nos recuerda que una derrota no define necesariamente el final de una historia. Con frecuencia, marca el instante preciso en que una persona comienza a comprender cómo continuar su camino.