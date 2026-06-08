El Indio Solari reabrió el recuerdo de los funerales más impactantes de Argentina

Argentina tiene una relación especial con las despedidas masivas. La conmoción alrededor del músico Carlos “El Indio” Solari volvió a despertar recuerdos de otros funerales históricos que reunieron multitudes en las calles. Desde Eva Perón hasta Diego Maradona, pasando por Sandro, Gardel y Raúl Alfonsín, hubo adioses que frenaron ciudades enteras y dejaron imágenes que todavía siguen vivas en la memoria colectiva.

La figura del Indio Solari siempre estuvo ligada a convocatorias gigantescas. Con sus misas multitudinarias, y con el sello de poseer la marca del pogo más grande jamás visto, esta vez su nombre volvió a instalar una comparación inevitable con los funerales más multitudinarios de la historia argentina, esos momentos donde miles de personas salieron a la calle para despedir a figuras que marcaron a generaciones.

El funeral de Eva Perón en 1952 reunió a millones de personas durante varios días. Las filas atravesaban cuadras enteras y el clima en Buenos Aires quedó marcado por el silencio, las flores y el dolor popular. El Congreso Nacional recibió una cantidad de gente imposible de contener para la época.

Décadas más tarde, Diego Maradona protagonizó otra despedida histórica. En plena pandemia de COVID-19, miles de personas llegaron hasta la Casa Rosada con camisetas, banderas y canciones. La tensión creció con el paso de las horas y el velorio terminó antes de lo previsto por el desborde de gente en Plaza de Mayo.

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También quedaron grabadas las despedidas de Juan Domingo Perón, Néstor Kirchner y Raúl Alfonsín. Cada una reunió columnas de personas que caminaron durante horas bajo la lluvia o el frío para participar del último adiós. En todos los casos hubo imágenes de avenidas colmadas y una emoción difícil de describir.

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Entre los artistas, Carlos Gardel y Sandro también movilizaron multitudes. Las admiradoras de Sandro cantaron frente al Congreso durante horas, mientras que el funeral de Gardel quedó ligado a una de las escenas más recordadas de la cultura popular argentina. En Argentina, ciertos funerales terminan convirtiéndose en parte de la historia del país.