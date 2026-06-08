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Indio Solari

El Indio Solari reabrió el recuerdo de los funerales más impactantes de Argentina

Del Indio Solari a Maradona: los adioses que paralizaron Argentina. El fenómeno del Indio Solari volvió a despertar una emoción colectiva.

Julián Martínez

indio solari
EFE

Argentina tiene una relación especial con las despedidas masivas. La conmoción alrededor del músico Carlos “El Indio” Solari volvió a despertar recuerdos de otros funerales históricos que reunieron multitudes en las calles. Desde Eva Perón hasta Diego Maradona, pasando por Sandro, Gardel y Raúl Alfonsín, hubo adioses que frenaron ciudades enteras y dejaron imágenes que todavía siguen vivas en la memoria colectiva.

El impacto del Indio Solari y las despedidas que marcaron al país

La figura del Indio Solari siempre estuvo ligada a convocatorias gigantescas. Con sus misas multitudinarias, y con el sello de poseer la marca del pogo más grande jamás visto, esta vez su nombre volvió a instalar una comparación inevitable con los funerales más multitudinarios de la historia argentina, esos momentos donde miles de personas salieron a la calle para despedir a figuras que marcaron a generaciones.

Despedida Indio Solari

El funeral de Eva Perón en 1952 reunió a millones de personas durante varios días. Las filas atravesaban cuadras enteras y el clima en Buenos Aires quedó marcado por el silencio, las flores y el dolor popular. El Congreso Nacional recibió una cantidad de gente imposible de contener para la época.

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Décadas más tarde, Diego Maradona protagonizó otra despedida histórica. En plena pandemia de COVID-19, miles de personas llegaron hasta la Casa Rosada con camisetas, banderas y canciones. La tensión creció con el paso de las horas y el velorio terminó antes de lo previsto por el desborde de gente en Plaza de Mayo.

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También quedaron grabadas las despedidas de Juan Domingo Perón, Néstor Kirchner y Raúl Alfonsín. Cada una reunió columnas de personas que caminaron durante horas bajo la lluvia o el frío para participar del último adiós. En todos los casos hubo imágenes de avenidas colmadas y una emoción difícil de describir.

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Entre los artistas, Carlos Gardel y Sandro también movilizaron multitudes. Las admiradoras de Sandro cantaron frente al Congreso durante horas, mientras que el funeral de Gardel quedó ligado a una de las escenas más recordadas de la cultura popular argentina. En Argentina, ciertos funerales terminan convirtiéndose en parte de la historia del país.

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