El emotivo gesto que tuvo Viru, la esposa del Indio Solari, con una ricotera: "Yo le doy un beso de tu parte"

En medio del velatorio multitudinario, una joven se acercó entre lágrimas a las vallas ubicadas frente al féretro y Viru, esposa del Indio Solari, la consoló.

La multitudinaria despedida de Carlos Alberto “Indio” Solari tuvo varios momentos emotivos, ya que tanto los familiares del ídolo del rock nacional como sus fanáticos acudieron a darle el último adiós al mítico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. En ese contexto, en las últimas horas, trascendió un video que conmovió a los presentes y a los usuarios de las redes sociales, en el que se ve a una joven llorando desbordadamente por la muerte del Indio. Al verla, Virginia Mones Ruiz, se acercó a ella y la consoló.

El episodio ocurrió en medio del constante ingreso de seguidores que se acercaron para despedir al artista. Según se puede ver en las imágenes que circularon en las últimas horas, la joven permanecía junto a las vallas visiblemente afectada por la situación. Su llanto genuino llamó la atención de Viru, esposa del Indio a lo largo de 45 años, quien decidió acercarse de inmediato para hablar con ella.

Mirá el video de Viru consolando a una fanática del Indio Solari

Virginia Mones Ruiz consuela a una fan del Indio Solari La mujer cruzó el sector de seguridad y se dirigió hasta donde se encontraba la fan. Allí la tomó del rostro con ambas manos y le pidió que se tranquilizara. “Tenés que ser fuerte, quedate todo lo que quieras”, le dijo emocionada.

La joven intentó responder entre lágrimas mientras buscaba consuelo. En ese momento, Viru la abrazó y continuó acompañándola durante algunos segundos. Antes de retirarse, le hizo una promesa que quedó reflejada en las imágenes: “Yo le doy el beso al Indio de tu parte”.