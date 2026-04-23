El truco de la lata en el router: ¿solución casera para Wifi o mito tecnológico?

El famoso truco de la lata en el router busca potenciar la señal de Wifi. ¿Realmente funciona o es solo una creencia popular sin base científica?

En algunos hogares muchos usuarios recurren a elementos de aluminio para tratar de “dirigir” su conexión a internet en las zonas muertas de la casa. Algunos optan por colocar una lata de aluminio sobre el router para tener mejor señal de Wifi.

En la búsqueda de soluciones rápidas y sin costo se viene popularizando un truco colocando una lata de aluminio sobre el router para potenciar la señal. La teoría del método es que el metal actúa como un reflector, "rebotando" las ondas electromagnéticas del WiFi y concentrándolas en una dirección específica.

Desde el punto de vista de la física, el truco tiene cierta lógica, ya que el aluminio puede reflejar señales de radiofrecuencia. Sin embargo, su eficacia no es tan buena como algunos creen.

El truco de Wifi Una lata mal posicionada puede generar interferencias propias al reflejar las ondas de vuelta hacia el propio router, lo que terminaría degradando la conexión en lugar de mejorarla. Además, la señal del Wifi se ve afectada por otras variables como el grosor de las paredes, la presencia de espejos y hasta la interferencia de otros electrodomésticos.

Router Wifi Hay otras maneras de mejorar la señal de Wifi. Imagen generada por la IA