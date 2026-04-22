Adiós al olor a humedad: el truco definitivo para secar la ropa adentro en días húmedos

En días húmedos la ropa adquiere un aroma bastante desagradable. Sin embargo, en simples pasos se puede evitar este problema.

Muchas veces la ropa en días húmedos adquieren un olor que pese al lavado constante es imposible de quitar. Para esto existe un truco para colgar las prendas para que se sequen y que no queden con olor a humedad.

Adiós al olor en la ropa En días de lluvia o de humedad extrema el principal enemigo no solo es el tiempo en que tardan en secar las prendas, sino ese olor a encierro o a humedad. El agua queda atrapada en las fibras por mucho tiempo y eso se convierte en un caldo de cultivo para bacterias que generan ese aroma.

tender tradicional q Es importante separar la ropa para que no quede con olor a humedad. Shutterstock

Es por eso que la clave para ganarle a la humedad no está en el calor, sino en el movimiento del aire. El primer paso siempre es un error y es colgar la ropa apenas termina el ciclo regular de lavado. El secreto está en programar un centrifugado extra. Esos minutos adicionales eliminan un porcentaje crítico de agua residual que el secado natural tarda horas en evaporar.

Lo importante es tener en cuenta la disposición una vez que se cuelga en el tender. Las prendas deben tener el mayor espacio posible entre ellas. Al estar amontonadas se crean microclimas de humedad que retrasan todo el proceso. Siempre hay que buscar el lugar con más corriente de aire.