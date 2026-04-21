Por qué usar vinagre en el lavarropas mejora tus prendas sin gastar de más

El vinagre blanco es una alternativa simple y económica al suavizante tradicional. Muchas personas lo usan en el lavado de ropa por su capacidad para suavizar telas y eliminar olores. Además, no deja residuos químicos y es apto para la mayoría de los lavarropas .

Su acción se basa en su acidez suave, que ayuda a descomponer restos de detergente acumulados en las fibras. Esto hace que la ropa quede más liviana y flexible. A diferencia de algunos productos comerciales, no genera una capa que endurece las telas con el tiempo.

Para usarlo, solo hay que agregar media taza de vinagre blanco en el compartimento del suavizante durante el ciclo de enjuague. No es necesario mezclarlo con otros productos. El olor del vinagre desaparece al secarse la ropa, por lo que no deja aroma fuerte.

Otro beneficio importante es que ayuda a eliminar olores persistentes, como humedad o transpiración. En lugar de enmascararlos, los neutraliza. Esto lo vuelve útil para prendas deportivas, toallas o ropa que quedó mucho tiempo sin secarse correctamente.

También puede contribuir a mantener los colores y evitar que las telas se vuelvan ásperas. Al reducir los residuos de jabón, la ropa conserva mejor su textura original. Incluso puede ayudar a disminuir la estática en algunas prendas.

Sin embargo, conviene usarlo con moderación y evitarlo en telas muy delicadas como seda o algunas fibras especiales. En general, es una opción segura y efectiva para quienes buscan una alternativa más natural para el cuidado de la ropa.